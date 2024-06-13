Стали известны мотивы открывшего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой

Стрелявший под Калугой злоумышленник пытался ограбить проезжавшую машину

Фото: РИА «Новости»

Неизвестный мужчина, открывший огонь по автомобилю в Калужской области, действовал с целью ограбления. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, мужчина остановил автомобиль с целью ограбления», — подчеркнул собеседник агентства.

Злоумышленник открыл огонь у монастыря Оптина пустынь вечером 12 июня и устроил перестрелку с полицейскими. Ему удалось скрыться. В результате ЧП пострадала женщина. Она получила ранение в ногу. Стрелка объявили в розыск.

Ранее вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина ограбил офис банка в Хабаровске. Его добыча составила более 13 миллионов рублей. Правоохранительные органы приняли меры для его поиска и задержания.

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