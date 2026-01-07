Появились первые кадры с места взрыва гранаты в Подольске
Неизвестный взорвал гранату в Подольске. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
Очевидцы заметили мужчину с предметом, напоминающим гранату, и вызвали полицию. Вскоре раздался взрыв.
На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, мужчина погиб. Подробности уточняются.
Ранее двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на юге Москвы. В Следственном комитете сообщили, что правоохранители заметили подозрительного человека рядом со служебным автомобилем и попытались его задержать. Когда они приблизились, сработало взрывное устройство. По факту подрыва авто возбудили дело.