Появились первые кадры с места взрыва гранаты в Подольске

Очевидцы заметили мужчину с предметом, напоминающим гранату, и вызвали полицию. Вскоре раздался взрыв.

На месте происшествия работают спецслужбы. По предварительным данным, мужчина погиб. Подробности уточняются.

Ранее двое сотрудников ДПС погибли при взрыве на юге Москвы. В Следственном комитете сообщили, что правоохранители заметили подозрительного человека рядом со служебным автомобилем и попытались его задержать. Когда они приблизились, сработало взрывное устройство. По факту подрыва авто возбудили дело.