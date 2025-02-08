Появились первые кадры пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы
Крупный пожар разгорелся на востоке Москвы — в административном здании на электрозаводской улице. В распоряжении 360.ru появились первые кадры с места ЧП.
На третьем этаже здания располагается танцевальная студтия, в момент пожара там находились люди. Спасатели эвакуировали из здания порядка 50 человек. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар.
ЧП присвоили четвертый ранг опасности, для тушения МЧС выделило более 60 специалистов.
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