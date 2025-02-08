Появились первые кадры пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы

Крупный пожар разгорелся на востоке Москвы — в административном здании на электрозаводской улице. В распоряжении 360.ru появились первые кадры с места ЧП.

На третьем этаже здания располагается танцевальная студтия, в момент пожара там находились люди. Спасатели эвакуировали из здания порядка 50 человек. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар.

ЧП присвоили четвертый ранг опасности, для тушения МЧС выделило более 60 специалистов.