Пожару в фитнес-центре на востоке Москвы присвоили третий ранг

Спасатели присвоили третий ранг опасности пожару, произошедшему в административном здании на Электрозаводской улице. Внутри находятся люди, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, в пятиэтажном здании располагается фитнес-центр. В пресс-службе МЧС подтвердили данные о ЧП.

«На Электрозаводской улице огонь охватил административное здание», — отметили в ведомстве.

Для спасения людей с верхних этажей огнеборцы установили подъемные механизмы. Всего в здании оказались заблокированы порядка 30 человек. Среди них есть пять детей. Люди находятся на третьем этаже, из окон видны поднимающиеся клубы черного дыма.

По данным МЧС, для тушения задействовали 29 спасателей и семь единиц техники.

Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств ЧП.