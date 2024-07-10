На борту самолета, разбившегося в Татарстане, были члены одной семьи

Shot: при крушении самолета Cessna в Татарстане погибли КВС и мать с дочерью

Погибшими при крушении Cessna-17 в Камско-Устьинском районе Татарстана оказались мать и дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Легкомоторный самолет разбился утром. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным издания, пилот проводил экскурсию для семьи. Он тоже погиб. Отцу семейства удалось выжить, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили местные паблики, семья, для которой проводили экскурсию, была из Воронежской области.

Ранее владелец разбившегося воздушного судна в интервью 360.ru предположил, что причиной крушения мог стать квадрокоптер, попавший в винт Cessna-17.