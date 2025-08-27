Появились новые кадры живой альпинистки на пике Победы
RT показал снятые 16 августа кадры застрявшей на пике Победы Наговициной
Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы, 10 дней назад находилась в сознании. Ранее необнародованные кадры показал RT.
Утром и днем 16 августа оператор сумел приблизить дрон к палатке Наговициной. На них альпинистка приподнялась и уверенно помахала рукой.
В момент съемки она лежала в оранжевой палатке. Через некоторое время итальянец принес ей другую, более теплую, а потом сам погиб.
Источник RT сообщил, что единственный человек с дроном, способным подняться на семь тысяч метров, уехал после завершения спасательной операции. По его словам, в ближайшее время спасатели не планировали подниматься к пострадавшей.
Наговицина сломала ногу 12 августа. Она осталась на выступе горы, где в 2015 году погиб альпинист Михаил Ишутин из Архангельска. Тело находится в нескольких метрах от ее палатки.