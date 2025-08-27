Появились новые кадры живой альпинистки на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая со сломанной ногой на пике Победы, 10 дней назад находилась в сознании. Ранее необнародованные кадры показал RT .

Утром и днем 16 августа оператор сумел приблизить дрон к палатке Наговициной. На них альпинистка приподнялась и уверенно помахала рукой.

В момент съемки она лежала в оранжевой палатке. Через некоторое время итальянец принес ей другую, более теплую, а потом сам погиб.

Источник RT сообщил, что единственный человек с дроном, способным подняться на семь тысяч метров, уехал после завершения спасательной операции. По его словам, в ближайшее время спасатели не планировали подниматься к пострадавшей.

Наговицина сломала ногу 12 августа. Она осталась на выступе горы, где в 2015 году погиб альпинист Михаил Ишутин из Архангельска. Тело находится в нескольких метрах от ее палатки.