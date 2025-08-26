Застрявшая на пике Победы Наговицина оказалась рядом с телом альпиниста Ишутина

Попавшая в ловушку на пике Победы в Киргизии альпинистка Наталья Наговицина оказалась всего в нескольких метрах от тела архангельского спортсмена Михаила Ишутина. Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.

По его словам, это уже не первый раз, когда с пика Победы пытаются эвакуировать тела, но пока безуспешно.

«Буквально там, где лежит Наталья, с другой стороны этого камня, лежит тело Михаила Ишутина из Архангельска — мой приятель, который также пошел на Победу», — заявил Овчинников.

Он добавил, что Ишутин дважды покорял пик Победы, но летом 2015 года во время третьего похода при спуске с вершины у него остановилось сердце.

Нагвицина застряла на высоте более семи тысяч метров, сломав ногу при спуске. Она находится на пике Победы уже около двух недель.

Ранее депутат Госдумы и доброволец-спасатель Олег Леонов рассказал, что на выживаемость человека на вершине горы влияют такие факторы, как ветер, температура, а также наличие еды, источников обогрева, качество одежды, палатки и спальника.