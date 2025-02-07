Появились новые кадры с места столкновения машины ДПС с Porsche в Москве

Место столкновения машины ДПС с Porsche в Москве сняли на фото и видео. Новые кадры появились в распоряжении 360.ru.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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На ролике видна работа скорой помощи и экстренных служб на месте ДТП.  К перекрестку подъехала пожарная машина, там же находятся сотрудники Госавтоинспекции.

В аварии пострадали два человека. По данным источника 360.ru, травмы получили полицейский и актер Денис Матросов. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии.

Известно, что машина ДПС перемещалась с сиреной по Череповецкой улице, Porsche ехал по Хотьковской в сторону МКАД. Автомобили столкнулись на перекрестке. Иномарка принадлежит жене пострадавшего артиста Оксане Рудич-Каструбиной. Обе машины получили значительные повреждения.

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