Автомобиль ДПС врезался в Porsche в Лианозове. Два человека пострадали
Источник 360.ru: машина ДПС столкнулась с Porsche в Москве, есть пострадавшие
Авария с участием машины ДПС марки Hyundai и Porsche произошла в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
«ДПС влетела в Porsche», — заявил он.
ДТП случилось на Череповецкой улице у дома № 14 в Лианозове.
«Porsche ехал по Хотьковской в сторону МКАД на зеленый, ГАИ с сиреной — по Череповецкой в сторону Лианозова. Один сотрудник тяжелый. На месте три скорых и шесть ДПС», — добавил источник.
Всего пострадали два человека. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии. На них видно, что у машины ДПС сильно поврежден бампер, у Porsche — дверь.
Накануне вечером на Киевском шоссе в Москве загорелась маршрутка. Информации о пострадавших не поступало.