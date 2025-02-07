Автомобиль ДПС врезался в Porsche в Лианозове. Два человека пострадали

Источник 360.ru: машина ДПС столкнулась с Porsche в Москве, есть пострадавшие

Авария с участием машины ДПС марки Hyundai и Porsche произошла в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

«ДПС влетела в Porsche», — заявил он.

ДТП случилось на Череповецкой улице у дома № 14 в Лианозове.

«Porsche ехал по Хотьковской в сторону МКАД на зеленый, ГАИ с сиреной — по Череповецкой в сторону Лианозова. Один сотрудник тяжелый. На месте три скорых и шесть ДПС», — добавил источник.

Всего пострадали два человека. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии. На них видно, что у машины ДПС сильно поврежден бампер, у Porsche — дверь.

Накануне вечером на Киевском шоссе в Москве загорелась маршрутка. Информации о пострадавших не поступало.