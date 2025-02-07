Актер Матросов пострадал в аварии с участием ДПС

Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с Porsche и машиной ДПС. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Повреждена нога. Он отвез сына в школу и возвращался домой. Проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора», — заявил он.

Porsche, столкнувшийся с машиной ДПС, зарегистрирован на жену Матросова, предпринимательницу Оксану Рудич-Каструбину.

«Машина жены, за рулем он сам», — добавил источник.

Актер известен по сериалам «Две жизни», «Кармелита» и «Остановка по требованию». Артист возглавляет собственный театр. Рудич-Каструбина владеет клининговой компанией.

Авария с участием Porsche и машиной ДПС случилась на Череповецкой улице у дома № 14 в Лианозове. Правоохранители ехали с сиреной по Череповецкой улице, Porsche — по по Хотьковской в сторону МКАД. В аварии также пострадал сотрудник ДПС, он находится в тяжелом состоянии.