Актер Матросов пострадал в аварии с участием ДПС
Источник 360.ru: актер Матросов травмировал ногу в ДТП с полицией
Актер Денис Матросов пострадал в ДТП с Porsche и машиной ДПС. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Повреждена нога. Он отвез сына в школу и возвращался домой. Проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора», — заявил он.
Porsche, столкнувшийся с машиной ДПС, зарегистрирован на жену Матросова, предпринимательницу Оксану Рудич-Каструбину.
«Машина жены, за рулем он сам», — добавил источник.
Актер известен по сериалам «Две жизни», «Кармелита» и «Остановка по требованию». Артист возглавляет собственный театр. Рудич-Каструбина владеет клининговой компанией.
Авария с участием Porsche и машиной ДПС случилась на Череповецкой улице у дома № 14 в Лианозове. Правоохранители ехали с сиреной по Череповецкой улице, Porsche — по по Хотьковской в сторону МКАД. В аварии также пострадал сотрудник ДПС, он находится в тяжелом состоянии.