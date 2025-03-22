Появились новые фото с места смертельного ДТП с грузовиком в Москве

Появились новые фото с места смертельного ДТП на Михалковской улице в Москве, где грузовик сбил 11-летнего мальчика. На снимках видно, что на месте ЧП работают спецслужбы, рядом с большегрузом лежит упавший самокат.
Как сообщил источник 360.ru, со слов очевидцев, ребенок ехал на самокате на красный сигнал.
Как оказалось, за рулем грузовика был 44-летний иностранный гражданин. В ближайшее время его доставят на допрос. Следователи возбудили уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура.
Из-за ДТП движение по дублеру на Михалковской улице перекрыли.
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