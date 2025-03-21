Мать и двухлетний ребенок попали в больницу после ДТП с иномарками в Уфе
Два человека получили травмы в дорожной аварии на Бирском тракте в Уфе. Подробности сообщил Mkset.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, около полуночи 22-летний водитель машины Hyundai Accent столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Aveo.
Пострадали пассажиры первой иномарки: 20-летняя девушка и ее двухлетний ребенок. Медики госпитализировали пациентов, однако после осмотра назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка.
«Светлая память погибшим». Губернатор Подмосковья — об открытии мемориала в память жертвам теракта в «Крокусе»
Молодежную поэтическую студию создали в Можайске
Молодежь из Химок примет участие в квизе к 80-летию Победы 19 и 20 апреля
Девушку не пустили в Эрмитаж из-за нарядной одежды
Как изменились правила размещения и утилизации мусора в России
Показ фильма о детях Великой Отечественной войны прошел в Химках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте