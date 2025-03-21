Мать и двухлетний ребенок попали в больницу после ДТП с иномарками в Уфе

Два человека получили травмы в дорожной аварии на Бирском тракте в Уфе. Подробности сообщил Mkset.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, около полуночи 22-летний водитель машины Hyundai Accent столкнулся со встречным автомобилем Chevrolet Aveo.

Пострадали пассажиры первой иномарки: 20-летняя девушка и ее двухлетний ребенок. Медики госпитализировали пациентов, однако после осмотра назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка.

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