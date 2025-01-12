Появились новые фото с места ДТП с автобусом в Москве, где пострадали женщина и ребенок

Прокуратура взяла под контроль выяснение обстоятельств ДТП с автобусом в Москве

Прокуратура взяла на контроль установление всех причин ДТП с частным автобусом на улице Капотня в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель частного автобуса потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с такси.

Пострадали женщина и 12-летний ребенок — пассажиры легковушки. Их доставили в больницу. Подробностей о состоянии пациентов пока нет.

«Установление всех обстоятельств ДТП на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа», — уточнили в ведомстве.

Как сообщал источник 360.ru, водителя такси зажало. Спасатели деблокировали его и передали его медикам. Из-за аварии перекрыли одну полосу движения в сторону области.