Три человека пострадали из-за ДТП с автобусом и такси в Москве

Автобус и легковой автомобиль такси Volkswagen столкнулись в районе Капотня в Москве. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе 14-летний подросток, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Автомобильная авария произошла на улице Капотня. Разлива топлива на месте ДТП не было.

«Пострадавших трое: ребенок 14 лет, женщина и мужчина. Водитель зажат», — отметил собеседник 360.ru.

Из-за аварии перекрыли одну полосу движения в сторону области. На место ЧП прибыла скорая помощь.

Ранее в Москве Gelandewagen влетел в отбойник и опрокинулся. Водитель не справился с управлением перед Таганским тоннелем на полосе в сторону Павелецкой. В ДТП никто не пострадал, но водителя зажало. Очевидец объяснил, что машину закрутило, так как мужчина за рулем пытался не вылететь на встречную полосу.

UPD: Спасатели деблокировали водителя такси и передали его медикам.

«Взрослого и ребенка 12 лет осматривает скорая», — подтвердил источник 360.ru.

По его информации, попавший в ДТП частный автобус ехал без пассажиров. Пострадали только находившиеся в такси люди. Ребенок получил черепно-мозговую травму, его госпитализировали в Морозовскую больницу. Водителя доставили в ГКБ № 15, а пассажирку такси — в Юдинскую больницу.