Уголовное дело завели после исчезновения троих детей в Звенигороде

Одинцовская городская прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела о пропаже троих детей в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, днем 7 марта 2026 года трое детей — 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет — ушли гулять, и до настоящего времени их местонахождение не установлено», — отметили в прокуратуре.

Свидетели сообщили, что несовершеннолетних заметили рядом с водоемом. На берегу реки нашли головной убор, возможно, принадлежащий одному из исчезнувших подростков. Поиски детей продолжаются. ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело.