Уголовное дело завели после исчезновения троих детей в Звенигороде
Одинцовская городская прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела о пропаже троих детей в Звенигороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительным данным, днем 7 марта 2026 года трое детей — 13-летняя девочка и двое мальчиков 12 лет — ушли гулять, и до настоящего времени их местонахождение не установлено», — отметили в прокуратуре.
Свидетели сообщили, что несовершеннолетних заметили рядом с водоемом. На берегу реки нашли головной убор, возможно, принадлежащий одному из исчезнувших подростков. Поиски детей продолжаются. ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело.
«Особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БЛА», — уточнили в пресс-службе МЧС Московской области.
В поисках участвуют 143 человека, 12 сотрудников официальных служб и местные жители.
Ранее поисковики раскрыли подробности исчезновения детей в Звенигороде. Оказалось, что пропавшие часто гуляли у реки.