Появились новые детали о пропавшем в Приморье вертолете

Пропавший в Приморье вертолет мог упасть в море

Пропавший 21 июня на севере Приморского края вертолет, предположительно, мог упасть в море. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное Министерство по делам ГО и ЧС.

В ведомстве отметили, что отсутствие сигналов с его радиомаяков может объясняться именно этим.

«Обследовали около 7200 гектаров. Осложняющий фактор — отсутствие сигналов с радиомаяков вертолета. Это может объясняться тем, маяки могли повредиться при ударе и перестали работать, либо вертолет упал в акваторию Японского моря на глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит», — предположили в министерстве.

Сейчас авиаразведку совершает экипаж вертолета Ми-8. В ближайшее время проведут осмотр лесного массива поблизости и береговой линии. Отсутствие дорожной сети и сложный рельеф затрудняют поисковые работы.

Ранее расследование дела о смертельном крушении вертолета завершили в Якутии.