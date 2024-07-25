Появились новые данные о «захвате» жилого дома в Каспийске

РИА «Новости»: в Каспийске на Ленина силовики проводят спецмероприятия

Фото: РИА «Новости»

В Дагестане в городе Каспийск силовики проводят специальные мероприятия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Жильцов многоквартирного дома по улице Ленина эвакуировали», — сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, спецслужбы проверяют сообщение о нахождении в доме самодельного взрывного устройства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в жилом доме на улице Ленина в Каспийске забаррикадировались неизвестные. Они якобы угрожали подорвать здание. Telegram-канал «Голос Дагестана» сообщил, что людей из дома вывели, строение обесточили, силовики готовятся к переговорам.

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