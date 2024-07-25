Вооруженные люди забаррикадировались в жилом доме в Каспийске и угрожают его взорвать

Mash Gor: неизвестные закрылись в доме в Каспийске и грозятся его подорвать

В Каспийске неизвестные забаррикадировались в многоэтажке и грозятся подорвать здание. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

По предварительной информации, ЧП произошло в квартире на улице Ленина. Подписчики канала заявили, что жильцов дома эвакуировали. Местные жители заметили на нескольких улицах тяжелую технику и сотрудников спецслужб. Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу по правоохранителям в отделе полиции в Армении. Стрелять начал вооруженный винтовкой мигрант. Известно как минимум о двух пострадавших. Одного мужчину госпитализировали с ранением груди. По данным журналистов, нападавший — уроженец Ирана. Он отобрал автомат у одного из полицейских, попытался свести счеты с жизнью, а потом открыл беспорядочную стрельбу. СК Армении возбудил уголовное дело по факту случившегося.