Появились кадры спасения ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле

МЧС опубликовало кадры спасения ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

Спасатели МЧС извлекли ребенка из-под завалов рухнувшего подъезда дома в Нижнем Тагиле. Пресс-служба ведомства показала кадры работы специалистов на месте ЧП.

На опубликованном видео можно увидеть, как спасатель на руках вынес ребенка из-под обломков, после чего его оперативно приняли медики и  повезли в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

Два подъезда пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обрушились ранее в четверг, 1 августа. Предварительной причиной происшествия стал взрыв газового баллона, который разрушил перекрытия.

Очевидцы рассказывали 360.ru, что в течение последних нескольких месяцев запах газа ощущался по всему дому, хотя проверки проходили достаточно часто.

По последним данным, в результате ЧП пострадали десять человек, среди них пятеро — дети. В некоторых источниках появлялись сведения о погибшем, но пока официально это не подтвердили.

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