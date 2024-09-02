Появились кадры с полыхающим в Коломне многоквартирным домом

Источник 360.ru: жилой многоквартирный дом загорелся в Коломне

В одной из квартир многоэтажного дома на улице Кирова в Коломне произошел пожар. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно полыхающее в окнах пламя, от здания валит густой черный дым. По словам источника 360.ru, около дома находятся две пожарных бригады.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме на Эпроновской улице в Калининграде. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил кровлю здания. На место ЧП приезжал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Спасатели полностью потушили пожар.

Еще одно крупное ЧП произошло в сентябре на территории ангара для сортировки мусора в хуторе Воскресенском под Анапой. Огонь охватил территорию в 400 «квадратов», в ликвидации возгорания участвовали 40 специалистов и 12 единиц техники. По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

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