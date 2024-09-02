Мощный пожар вспыхнул в жилом доме в Калининграде

МЧС: огонь охватил 200 «квадратов» техэтажа жилого дома в Калининграде

Фото: РИА «Новости»

Сильный пожар охватил кровлю жилого дома в Калининграде. На место выехал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Огонь вспыхнул в доме № 20 на Эпроновской улице. Для борьбы с пожаром подключили все силы и средства.

«На связи с МЧС», — добавил Беспрозванных.

Он также опубликовал кадры с места происшествия. На снимке — мощный пожар. От здания поднимается густой черный дым.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели уже приступили к тушению пламени.

«Огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах», — уточнили в министерстве.

Ранее пожар вспыхнул в помещении на втором этаже строящейся высотки в Москве. Спасатели эвакуировали людей. Для спуска заблокированных специалисты выставили раздвижную лестницу. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

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