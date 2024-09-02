Пожар охватил 400 «квадратов» ангара для сортировки мусора на Кубани
Крупный пожар вспыхнул на территории ангара для сортировки мусора под Анапой. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Происшествие случилось в хуторе Воскресенском. Пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. На место были направлены 40 спасателей и 12 единиц техники.
Пожар удалось локализовать. Обошлось без пострадавших.
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