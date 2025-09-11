Появились кадры с Ми-8 в Калининграде после аварийной посадки

Прокуратура показала кадры с аварийно севшим Ми-8 в аэропорту Калининграда

Совершивший аварийную посадку в аэропорту Храброво вертолет Ми-8 попал в объектив фотокамеры. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 11 сентября при посадке вертолета Ми-8 сработала сигнализация о неисправности датчика.

В прокуратуре отметили, что винтокрылая машина приземлилась штатно, экипаж и пассажиры не пострадали.

Калининградская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации воздушного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

Вертолет рейса LQ9624 эксплуатировала авиакомпания «Лукойл-Авиа», сообщил 360.ru источник.

По предварительным данным, на подлете с платформы сработала сигнализация — стружка в масле правового двигателя.

Двигатель не изменил режим работы, на борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа.