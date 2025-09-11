Появились кадры с Ми-8 в Калининграде после аварийной посадки
Прокуратура показала кадры с аварийно севшим Ми-8 в аэропорту Калининграда
Совершивший аварийную посадку в аэропорту Храброво вертолет Ми-8 попал в объектив фотокамеры. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, 11 сентября при посадке вертолета Ми-8 сработала сигнализация о неисправности датчика.
В прокуратуре отметили, что винтокрылая машина приземлилась штатно, экипаж и пассажиры не пострадали.
Калининградская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации воздушного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
Вертолет рейса LQ9624 эксплуатировала авиакомпания «Лукойл-Авиа», сообщил 360.ru источник.
По предварительным данным, на подлете с платформы сработала сигнализация — стружка в масле правового двигателя.
Двигатель не изменил режим работы, на борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа.