Ми-8 экстренно приземлился в аэропорту Калининграда из-за проблем с двигателем

«Причина — неполадки с двигателем», — уточнили авторы поста.

Экстренную посадку провели в Храброво около 15:44 по московскому времени. Вертолет, по предварительным данным, принадлежит компании «Лукойл», на его борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров. В результате никто не пострадал.

В начале августа на Камчатке пилот вертолета умер во время полета из-за сердечного приступа. Robinson срочно приземлился на вулкан в Кроноцком заповеднике из-за состояния летчика. На борту вертолета находились пассажиры, их точное количество не уточнялось.