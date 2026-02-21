Причиной ЧП с вертолетом на Ямале назвали ошибку пилота или неисправность

Вертолет Ми-8 мог совершить жесткую посадку в Ямальском районе из-за ошибки пилотирования или технической неисправности борта. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК.

«Следствием рассматриваются несколько версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО», — подчеркнули в ведомстве.

Вертолет авиакомпании «Ямал» совершил жесткую посадку во время регулярного рейса Панаевск — Яр-Сале. Борт сел на заснеженном поле через 400 метров после взлета. Пассажиры и члены экипажа живы, но винтокрылая машина получила серьезные повреждения. По предварительной информации, серьезных травм никто не получил.

На опубликованных кадрах видно, что от удара вертолету разнесло лопасти и хвостовую часть. Причины произошедшего устанавливаются. Новоуренгойская транспортная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту ЧП.