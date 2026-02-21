Компания «Ямал» подтвердила ЧП с вертолетом в ЯНАО

Вертолет Ми-8 вынужденно сел во время полета из поселка Панаевск в населенный пункт Яр-Сале в Ямальском районе. Об этом РИА «Новости» сообщила авиационная транспортная компания «Ямал».

Обстоятельства ЧП уточняются. К месту жесткой посадки вертолета вылетел резервный борт из Салехарда.

«Пассажиры и члены экипажа живы», — подчеркнули в компании.

Региональный департамент здравоохранения уточнил, что у пассажиров и экипажа не выявили серьезных травм. По информации телеграм-канала «112», в результате ЧП пострадал один человек, ему потребовалась амбулаторная помощь.

Всего на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа.

Ранее вертолет Robinson R44 разбился в Ромненском округе Амурской области. Из-за крушения погибли три человека, в том числе двое правоохранителей, занимавшихся оперативно-разыскными мероприятиями на делянке в селе Амаранка. Возможными причинами ЧП называют техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.