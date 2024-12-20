Взрыв прогремел в отделении банка на северо-западе Москвы

Baza: в банке на северо-западе Москвы раздался взрыв, устроившего его задержали

Зашедший в отделение банка на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы мужчина подорвал неизвестный предмет в помещении с банкоматами. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Baza.

Сотрудники службы безопасности скрутили подрывника. Из-за позднего времени посетителей в отделении банка не было.

Все сотрудники учреждения эвакуировались, но попасть обратно пока не могут из-за сильного задымления.

На место выехали оперативные службы столицы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

В минувший четверг молодой человек поджег установку салюта из 49 залпов в отделении одного из банков городского округа Балашиха. После задержания «подрывник» признался, что действовал по заданию украинских кураторов.

Источник 360.ru уточнил, что задержанному 19 лет, он студент Московского политехнического университета, который ушел в академический отпуск.