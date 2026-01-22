Появились кадры с места смертельной драки в петербургском ТРЦ

В распоряжении 360.ru оказались кадры с камер видеонаблюдения из торгово-развлекательного центра, где молодой человек незадолго до задержания расплачивался на кассе. На записи видно, как он самостоятельно пробивает товар, после чего расплачивается картой и уходит.

Как уточняет телеканал 78.ru со ссылкой на источник, в кафе сетевого магазина юноша оплатил ванилин стоимостью семь рублей, тогда как остальные продукты, сложенные в рюкзак, в чек не попали. Это заметили сотрудники охраны, которые отследили ситуацию по камерам и остановили его на выходе. Во время попытки досмотра молодой человек достал газовый пистолет. Охранники повалили его на пол, при этом один из них сел сверху.

По данным собеседника, примерно через десять минут задержанный перестал подавать признаки жизни. Охранник встал только после этого. Прибывшие медики зафиксировали клиническую смерть, однако смогли восстановить дыхание. Позже молодой человек скончался в больнице.

Сообщается, что охранник, находившийся сверху во время задержания, покинул место происшествия и объявлен в розыск. По факту смерти молодого человека проводится проверка. Полиция уже задержала двух сотрудников охранной организации и работника клининга. Прокуратура Приморского района проводит проверку.