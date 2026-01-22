Молодой человек умер после задержания в петербургском ТЦ

Молодой человек, которого задержали охранники за кражу в «Сити Молле» в Петербурге, умер в больнице. Об этом сообщил телеканал 78.ru .

Мужчина оказался в реанимации в состоянии клинической смерти. Медики смогли запустить его сердце, но ночью 24-летний пациент скончался.

В магазине произошла кража. Охранники попытались задержать молодого человека, но он оказал сопротивление. В результате его скрутили и сильно ударили об пол. Молодой человек потерял сознание, и на место вызвали скорую помощь.

Следственный комитет начал проверку, чтобы выяснить все детали случившегося. Назначены экспертизы.

По данным пресс-службы МВД, вскоре после ЧП задержали троих участников конфликта. Это были сотрудники охранной фирмы, которым 64 и 19 лет, а также 18-летний работник клининговой службы.

Один из охранников, участвующих в задержании погибшего мужчины в торговом центре Санкт-Петербурга, сбежал. Полиция объявила его в розыск.

