Появились кадры с места смертельной аварии с грузовиком в Уфе

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места крупной аварии, произошедшей утром 15 октября в Уфе на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова. В аварии погибли минимум два человека.

На видео видно, что кабина оранжевого самосвала Shacman практически полностью смята после столкновения. Рядом стоитс другой большегрузом. Передняя часть самосвала разрушена, металл изогнут, лобовое стекло разбито. Рядом работают спасатели в защитных костюмах.

На записи видно, как вокруг места происшествия собрались сотрудники МЧС, полиция и медики, а на дороге стоит несколько пожарных машин.

По данным прокуратуры Башкортостана, ДТП произошло около 9:30 утра. В столкновении участвовали 12 транспортных средств, включая два большегруза. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие, часть из них доставили в больницу.

Для координации действий экстренных служб и надзора за расследованием на место выехал прокурор Октябрьского района Уфы Александр Фадеев.

Ранее сообщалось, что отказ тормозов у грузовика стал причиной смертельного ДТП.