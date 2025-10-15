Отказ тормозов у грузовика стал причиной смертельного ДТП в Уфе

Грузовик и 10 легковых автомобилей стали участниками смертельного ДТП в Уфе. Авария произошла утром в среду, 15 октября, на перекрестке Уфимского шоссе и улицы Новоженова. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на представителей прокуратуры Республики Башкортостан.

Согласно данным надзорного ведомства, грузовик Shacman потерял управление из-за отказа тормозов и столкнулся с десятью машинами. В результате два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Начальник республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов выехал на место происшествия. Пострадавших доставили в больницу, однако их количество пока не называется.