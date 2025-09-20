Появились кадры с места обрушения в школе на востоке Москвы

Сотрудники МЧС продолжают работу на территории стройплощадки школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих. Сейчас на месте происшествия развернули кран-манипулятор. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

В Москве на стройплощадке школы рухнули бетонные перекрытия. Два человека погибли, один смог выбраться из-под завалов, судьба еще одного остается неизвестной.

На территории школы установили кран-манипулятор. Сотрудники МЧС спиливают мешающие деревья с помощью бензопилы. По факту произошедшего следователи столичного управления СК РФ начали проверку по статье о нарушении правил безопасности на стройке. Расследование ЧП с обрушением в «Московском Шолне» находится на контроле прокуратуры.

Ранее на стройке в Новой Москве двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб, второй получил травмы.