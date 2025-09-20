Число погибших рабочих при обрушении школы на востоке Москвы увеличилось
Двое рабочих погибли при обрушении в школе на востоке Москвы
При обрушении в школе № 1080 на востоке Москвы погибли двое рабочих. Об этом 360.ru сообщил источник.
Здание находится на реконструкции. Во время строительных работ произошло обрушение конструкций между четвертым этажом и кровлей. Пробило пол до подвала.
Из-под завалов извлекали двух человек, оба погибли. Со слов очевидцев, на месте находились четыре человека.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений один человек смог выбраться самостоятельно, он не пострадал. Еще одного ищут.
Перекрытия укрепили гидравлическим домкратом для поисковых работ. На месте присутствуют представители подрядчика. Они разбирают конструкции с помощью техники.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, во время реконструкции нежилого здания на улице Знаменская произошло частичное обрушение конструкции. В результате инцидента пострадали рабочие субподрядной организации.
«На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — добавили в надзорном ведомстве.
