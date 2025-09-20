Число погибших рабочих при обрушении школы на востоке Москвы увеличилось

Двое рабочих погибли при обрушении в школе на востоке Москвы

При обрушении в школе № 1080 на востоке Москвы погибли двое рабочих. Об этом 360.ru сообщил источник.

Здание находится на реконструкции. Во время строительных работ произошло обрушение конструкций между четвертым этажом и кровлей. Пробило пол до подвала.

Из-под завалов извлекали двух человек, оба погибли. Со слов очевидцев, на месте находились четыре человека.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений один человек смог выбраться самостоятельно, он не пострадал. Еще одного ищут.

Перекрытия укрепили гидравлическим домкратом для поисковых работ. На месте присутствуют представители подрядчика. Они разбирают конструкции с помощью техники.