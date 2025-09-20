Число погибших рабочих при обрушении школы на востоке Москвы увеличилось

Двое рабочих погибли при обрушении в школе на востоке Москвы

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

При обрушении в школе № 1080 на востоке Москвы погибли двое рабочих. Об этом 360.ru сообщил источник.

Здание находится на реконструкции. Во время строительных работ произошло обрушение конструкций между четвертым этажом и кровлей. Пробило пол до подвала.

Из-под завалов извлекали двух человек, оба погибли. Со слов очевидцев, на месте находились четыре человека.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений один человек смог выбраться самостоятельно, он не пострадал. Еще одного ищут.

Перекрытия укрепили гидравлическим домкратом для поисковых работ. На месте присутствуют представители подрядчика. Они разбирают конструкции с помощью техники.

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
1/2
Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
2/2

Как уточнили в  пресс-службе прокуратуры Москвы, во время реконструкции нежилого здания на улице Знаменская произошло частичное обрушение конструкции. В результате инцидента пострадали рабочие субподрядной организации.

«На месте работу правоохранительных органов координирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — добавили в надзорном ведомстве.

Двое рабочих погибли после падения с высоты на стройке на севере Москвы. Мужчины, сотрудники субподрядной организации, выполняли монтажные работы.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте