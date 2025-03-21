Рабочий насмерть разбился на стройке в Новой Москве

Прокуратура: в Новой Москве двое рабочих сорвались с высоты на стройке

Двое рабочих упали с вына стройке в Новой Москве. Один их строителей погиб, второй поучил травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«В Новой Москве на строительном объекте нежилого здания с высоты упали двое рабочих. Один из мужчин скончался на месте, другой госпитализирован», — отметило ведомство.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. Проводится процессуальная проверка. Правоохранители также опросят лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.

Ранее в Москве погиб строитель, сорвавшийся с высоты 42-го этажа. ЧП произошло на стройке в Кутузовском проезде Следователи и криминалисты проведут экспертизы и изучат строительную документацию.