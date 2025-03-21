Рабочий насмерть разбился на стройке в Новой Москве

Двое рабочих упали с вына стройке в Новой Москве. Один их строителей погиб, второй поучил травмы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«В Новой Москве на строительном объекте нежилого здания с высоты упали двое рабочих. Один из мужчин скончался на месте, другой госпитализирован», — отметило ведомство.
Установление всех обстоятельств и причин произошедшего взяла на контроль прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. Проводится процессуальная проверка. Правоохранители также опросят лица, ответственные за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда.
Ранее в Москве погиб строитель, сорвавшийся с высоты 42-го этажа. ЧП произошло на стройке в Кутузовском проезде Следователи и криминалисты проведут экспертизы и изучат строительную документацию.
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