Появились кадры с места крушения самолета Bristell

Источник 360.ru: на место крушения Bristell прибыли экстренные службы

Пропавший в Приморском крае самолет обнаружили около Лысой горы. Видеозапись с места крушения появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что на месте работают специалисты. Самолет разлетелся на куски, одна из частей повисла на ветвях дерева.

Борт пропал в Приморье 6 августа, следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело.

0:00 / 0:09

Bristell вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области и планировал приземлиться на приморской площадке Новороссия. В районе Лысой горы экипаж перестал выходить на связь. На борту находились два человека, судно разбилось.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Карачаево-Черкессии. Он рухнул недалеко от Медового водопада, погибли два человека.

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

Дурень у дурня дудку украл. Как Буданов помешал Кулебе подружиться с африканцами

Фейк: врио губернатора Курской области призвал мужчин идти в ополчение

Атака на Курскую область. Как Зеленский пытается сохранить свою шкуру

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте