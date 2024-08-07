Появились кадры с места крушения самолета Bristell

Пропавший в Приморском крае самолет обнаружили около Лысой горы. Видеозапись с места крушения появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что на месте работают специалисты. Самолет разлетелся на куски, одна из частей повисла на ветвях дерева.
Борт пропал в Приморье 6 августа, следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело.
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Bristell вылетел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области и планировал приземлиться на приморской площадке Новороссия. В районе Лысой горы экипаж перестал выходить на связь. На борту находились два человека, судно разбилось.