Легкомоторный самолет пропал в Приморском крае

Приморский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело из-за исчезновения легкомоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, самолет BRISTELL RG летел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. В районе Лысой горы, расположенной уже в Приморье, воздушное судно с пилотом и пассажиром на борту перестало выходить на связь. Первичные поисково-спасательные мероприятия не дали результатов.

Ранее в Карачаево-Черкесии недалеко от Медового водопада нашли разбившийся легкомоторный самолет. Оба человека, находившихся на борту, погибли.