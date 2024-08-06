Легкомоторный самолет пропал в Приморском крае

Приморский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета возбудил уголовное дело из-за исчезновения легкомоторного самолета. Об этом сообщила
пресс-служба ведомства.
По данным следствия, самолет BRISTELL RG летел с аэродрома Пушистый в Сахалинской области. В районе Лысой горы, расположенной уже в Приморье, воздушное судно с пилотом и пассажиром на борту перестало выходить на связь. Первичные поисково-спасательные мероприятия не дали результатов.
Ранее в Карачаево-Черкесии недалеко от Медового водопада нашли
разбившийся легкомоторный самолет. Оба человека, находившихся на борту, погибли.
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