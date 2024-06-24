Появились кадры с места крупного пожара во Фрязине

Появилось видео горящего здания во Фрязине под Москвой

В Московской области во Фрязине спасатели продолжают тушить горящее здание. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на последнем этаже полыхает помещение. Другие этажи полностью выгорели, из разбитых окон идет черный дым.

Пламя охватило уже пять тысяч квадратных метров. Пожарным сложно пробраться внутрь здания, так как там хранятся баллоны с газовоздушной смесью. Более 130 спасателей пытаются ликвидировать пожар.

Девятиэтажное здание во Фрязине загорелось в понедельник днем. Огонь унес жизни двух человек. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.