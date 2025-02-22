Склад с макулатурой загорелся в Ростове, огонь охватил 1,8 тысячи «квадратов»

Склад с макулатурой загорелся на улице Доватора в Ростове-на-Дону. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь охватил до 1800 квадратов.

«Горят поддоны, частично обрушилась кровля», — уточнили в МЧС.

На месте работают 45 специалистов. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возгорания пока неизвестна.

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем Telegram-канале сообщил, что службы экстренного реагирования на месте происшествия.

«Принимаются необходимые меры для локализации и ликвидации возгорания. К месту ЧП направлены пожарные расчеты», — написал он.

Скрябин дал указание начальнику ГО и ЧС незамедлительно докладывать о случившемся.

В середине февраля в Санкт-Петербурге загорелись склады с клеем и ацетоном. ЧП произошло на предприятии по производству лакокрасочных изделий ООО «Зиверг» в промзоне на Волхонском шоссе. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.