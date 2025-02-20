Пожар охватил 50 «квадратов» склада с подушками и матрасами в Челябинске

Складской бокс с постельными принадлежностями загорелся на улице Енисейской в Челябинске. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, огонь охватил 50 квадратных метров помещения, где хранились матрасы и подушки. На место были направлены 16 спасателей и четыре единицы техники.

Специалисты ликвидировали пламя, избежав распространения пожара на значительной территории. Обошлось без пострадавших. Организована проверка.

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