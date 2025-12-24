От взрыва на Елецкой улице в Москве пострадали два сотрудника полиции

Двое полицейских получили серьезные ранения в результате взрыва автомобиля на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники и очевидцев.

По предварительным данным, неизвестный бросил взрывное устройство в окно автомобиля. Взрыв произошел недалеко от здания полицейского участка, где работали пострадавшие. Медики оказывают им необходимую помощь.

Очевидцы рассказали, что видели на месте двух убегающих людей.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Ведется розыск подозреваемых.

Взрыв прогремел сегодня в 01:30 на улице Елецкая. Местные жители рассказывали, что слышали как минимум два взрыва.