Появились кадры с места аварийной посадки самолета на трассе в Лыткарине

Прокуратура показала фото с места посадки самолета на трассе в Лыткарине

Легкомоторный самолет Piper сел на трассу в Лыткарине вечером 8 июня. Судя по фото с места ЧП, воздушное судно могло приземлиться на дороге, а затем съехать на обочину, оказавшись носом в кустах. Снимки опубликовала в Telegram-канале Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В региональном главке МЧС 360.ru ранее сообщили, что после посадки самолета на шоссе никто не пострадал , разрушений не произошло.

Обстоятельства случившегося начали устанавливать специалисты Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК. В ведомстве также отметили, что пострадавших из-за вынужденной посадки нет.

По неподтвержденным официально данным, на борту самолета находились три человека, он совершал экскурсионный полет. Пилота задержали до выяснения всех обстоятельств, указал источник Telegram-канала Shot. Причиной ЧП, по его словам, могли стать проблемы с топливом.