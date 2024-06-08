Появились кадры с места аварийной посадки самолета на трассе в Лыткарине

Прокуратура показала фото с места посадки самолета на трассе в Лыткарине

Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram

Легкомоторный самолет Piper сел на трассу в Лыткарине вечером 8 июня. Судя по фото с места ЧП, воздушное судно могло приземлиться на дороге, а затем съехать на обочину, оказавшись носом в кустах. Снимки опубликовала в Telegram-канале Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В региональном главке МЧС 360.ru ранее сообщили, что после посадки самолета на шоссе никто не пострадал, разрушений не произошло.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
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Обстоятельства случившегося начали устанавливать специалисты Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК. В ведомстве также отметили, что пострадавших из-за вынужденной посадки нет.

По неподтвержденным официально данным, на борту самолета находились три человека, он совершал экскурсионный полет. Пилота задержали до выяснения всех обстоятельств, указал источник Telegram-канала Shot. Причиной ЧП, по его словам, могли стать проблемы с топливом.

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