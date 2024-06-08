Легкомоторный самолет аварийно сел на обочину дороги в Лыткарине

ЧП с легкомоторным самолетом произошло вечером 8 июня в Подмосковье. Воздушное судно приземлилось на обочину дороги в Лыткарине.

Информация о происшествии появилась в местных Telegram-каналах. Авторы сообщений, ставшие очевидцами, утверждают, что в результате никто не пострадал.

На кадрах, которыми начали делиться в комментариях, видно, как хвост самолета торчит из кустов, растущих на обочине трассы.

«Видимо, хотел приземлиться на дорогу, хорошо хоть не кого не зацепил», — поделился один из очевидцев в комментарии 360.ru.

В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП, уточнив, что самолет на шоссе, разрушений в результате происшествия нет, травм также никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося уточняются. В региональной прокуратуре, полиции и  Московском межрегиональном управлении СК на транспорте ситуацию пока не комментировали.

Летом 2021 года в Лыткарине произошел похожий инцидент с легкомоторным самолетом. Тогда при аварийной посадке пострадали два человека.

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