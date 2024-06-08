Аварийной посадкой самолета Piper в Лыткарине занялись прокуратура и следователи

Обстоятельства происшествия с легкомоторным самолетом Piper в Лыткарине начали выяснять сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. О проверке сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося устанавливаются. В региональном главке МЧС ранее заявили 360.ru, что после посадки самолета на шоссе никто не пострадал. Разрушений также не выявили.

Обстоятельства вынужденной посадки легкомоторного самолета также устанавливает Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК.

«Никто не пострадал, проводится осмотр воздушного судна», — подчеркнули в ведомстве.

По информации Shot, на борту Piper было три человека, пилота задержали до выяснения обстоятельств. Источник Telegram-канала уточнил, что самолет совершал экскурсионный перелет.