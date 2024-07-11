Появились кадры пожара на складе в Химках

Спасатели продолжают тушить пожар, вспыхнувший на складе в Химках. В распоряжении 360.ru появились кадры с места возгорания.

Судя по видео, в небо поднимаются густые клубы черного дыма. Спасатели пытаются локализовать огонь, для этого в том числе применяют пожарные автолестницы. На месте также работают медики и полицейские.

Сначала появилась информация о распространении пожара на 60 «квадратах». Спустя время МЧС сообщило, что огонь охватил две тысячи квадратных метров. Внутри здания находились 30 газовых баллонов, 10 из них успели вынести сотрудники ведомства. В результате пожара на площади в 80 «квадратов» обрушилась крыша здания.

На месте работают более 50 специалистов и 18 единиц техники. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление причин пожара. Точные причины распространения огня предстоит выяснить специалистам в рамках пожарно-технической экспертизы.