Появились кадры последствий жесткой аварии с Porsche актера Матросова

Сотрудники ДПС преследовали нарушителя и столкнулись с Porsche актера Дениса Матросова на Череповецкой улице в Москве. В распоряжении 360.ru оказались новые кадры с места жесткой аварии.

Как сообщил Shot , Матросов ехал на зеленый сигнал светофора и не пропустил полицейских. После столкновения с полицейской машиной Porsche, иномарка пролетела около 25 метров.

Последствия аварии уже устранили. На записи видно, что на асфальте остались следы экстренного торможения машин.

Как сообщил источник 360.ru, за рулем Porsche был сам актер, он пострадал. Автомобиль зарегистрирован на жену Матросова, предпринимательницу Оксану Рудич-Каструбину.

Ранее массовое ДТП произошло на 64-м километре МКАД и собрало многокилометровую пробку. На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы города.