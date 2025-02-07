Появились кадры последствий жесткой аварии с Porsche актера Матросова
Сотрудники ДПС преследовали нарушителя и столкнулись с Porsche актера Дениса Матросова на Череповецкой улице в Москве. В распоряжении 360.ru оказались новые кадры с места жесткой аварии.
Последствия аварии уже устранили. На записи видно, что на асфальте остались следы экстренного торможения машин.
Как сообщил Shot, Матросов ехал на зеленый сигнал светофора и не пропустил полицейских. После столкновения с полицейской машиной Porsche, иномарка пролетела около 25 метров.
Как сообщил источник 360.ru, за рулем Porsche был сам актер, он пострадал. Автомобиль зарегистрирован на жену Матросова, предпринимательницу Оксану Рудич-Каструбину.
Ранее массовое ДТП произошло на 64-м километре МКАД и собрало многокилометровую пробку. На место происшествия оперативно прибыли спецслужбы города.
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