Массовое ДТП на 64-м километре МКАД собрало многокилометровую пробку
Авария с участием сразу нескольких автомобилей случилась на внешней стороне 64-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявили в департаменте.
Из-за случившегося движение на этом участке сначала было затруднено. Сейчас путь свободен.
Ранее массовая авария случилась в Гагаринском районе Москвы. На Ленинском проспекте столкнулись четыре машины. В ходе ДТП разлилось топливо, в итоге начался пожар.
По данным источника 360.ru, в результате происшествия никто не пострадал. На место аварии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
БТИ ответит на вопросы жителей Воскресенска по гаражной амнистии 12 февраля
Содержание дворов на Октябрьской улице проверили в Лосино-Петровском
Студентам в Лосино-Петровском рассказали об истории Сталинградской битвы
Администрация Лосино-Петровского провела встречу с жителями поселка Свердловский
Появилось видео из квартиры подозреваемой в убийстве экс-мэра Самары
Подмосковные аграрии организовали форум на международной профильной выставке
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте