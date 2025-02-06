Массовое ДТП на 64-м километре МКАД собрало многокилометровую пробку

Авария с участием сразу нескольких автомобилей случилась на внешней стороне 64-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявили в департаменте.

Из-за случившегося движение на этом участке сначала было затруднено. Сейчас путь свободен.

Ранее массовая авария случилась в Гагаринском районе Москвы. На Ленинском проспекте столкнулись четыре машины. В ходе ДТП разлилось топливо, в итоге начался пожар.

По данным источника 360.ru, в результате происшествия никто не пострадал. На место аварии оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.