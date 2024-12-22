Появились кадры найденного на Камчатке самолета Ан-2

Экипаж и пассажира найденного на Камчатке после трех дней поисков самолета Ан-2 эвакуировали. Борт пропал еще 19 декабря, но все это время спасатели продолжали экспедицию для спасения людей. Видео с места опубликовало региональное МЧС.
Судя по опубликованным кадрам, самолет перевернулся после посадки. Но оба члена экипажа и пассажир выжили. По предварительным данным, один из членов экипажа получил ушиб грудной клетки, а второй — закрытую черепно-мозговую травму.
Самолет Ан-2 летел по маршруту Мильково — Оссора, перевозил около 800 килограммов груза. Предварительной причиной жесткой посадки стало обледенение. На поиски самолета отправили две группы спасателей на вертолетах. Еще одна команда передвигалась по земле.