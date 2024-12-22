Появились кадры найденного на Камчатке самолета Ан-2

Экипаж и пассажира найденного на Камчатке после трех дней поисков самолета Ан-2 эвакуировали. Борт пропал еще 19 декабря, но все это время спасатели продолжали экспедицию для спасения людей. Видео с места опубликовало региональное МЧС.

Судя по опубликованным кадрам, самолет перевернулся после посадки. Но оба члена экипажа и пассажир выжили. По предварительным данным, один из членов экипажа получил ушиб грудной клетки, а второй — закрытую черепно-мозговую травму.

Самолет Ан-2 летел по маршруту Мильково — Оссора, перевозил около 800 килограммов груза. Предварительной причиной жесткой посадки стало обледенение. На поиски самолета отправили две группы спасателей на вертолетах. Еще одна команда передвигалась по земле.

После обнаружения находящиеся на борту рассказали, что спрятались от пурги в вырытой яме под крылом самолета. Непогода также помешала пилотам ответить на радиосигнал.