Три человека пострадали в аварии с двумя иномарками в Ленобласти

МВД: три человека пострадали в ДТП в Новоселье в Ленобласти

Вечером 26 октября в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области произошла авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

ЧП произошло на перекрестке Красносельского шоссе и Центральной улицы. Ведомство уточнило, что 40-летний водитель автомобиля Changan выехал на встречку и столкнулся с Mercedes, которым управлял 37-летний водитель.

После столкновения немецкую иномарку отбросило на тротуар, где она наехала на 34-летнюю женщину-пешехода. В состоянии средней степени тяжести ее отвезли в больницу.

Водитель Changan получил травмы средней степени тяжести, а его 44-летняя пассажирка находится в тяжелом состоянии. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия.

Утром 27 октября два человека пострадали в аварии с участием Mercedes на западе Москвы.