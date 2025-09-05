Сегодня 16:08 Появились кадры крушения самолета в Луховицах
Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала фотографии места падения легкомоторного самолета в Подмосковье. На
кадрах видно, что борт рухнул в поле. Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Самолет разбился в деревне Ильясово неподалеку от города Луховицы. В результате ЧП погиб пилот, других людей на борту не было.
По факту крушения
проводит проверку транспортная прокуратура. По результатам примут решение о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее
самолет Х-32 «Бекас» рухнул в Александро-Невском районе Рязанской области. Жертвой крушения стал пилот 1975 года рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте