Появились кадры крушения самолета в Луховицах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала фотографии места падения легкомоторного самолета в Подмосковье. На кадрах видно, что борт рухнул в поле.

Самолет разбился в деревне Ильясово неподалеку от города Луховицы. В результате ЧП погиб пилот, других людей на борту не было.

По факту крушения проводит проверку транспортная прокуратура. По результатам примут решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее самолет Х-32 «Бекас» рухнул в Александро-Невском районе Рязанской области. Жертвой крушения стал пилот 1975 года рождения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.