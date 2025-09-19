Появились кадры из Шубинской школы, где подросток с молотком пригрозил убийством
Появилось фото из школы под Воронежем, где подросток пригрозил бывшим одноклассникам убийством. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
По данным источника, происшествие случилось в Шубинской СОШ в Острогожском районе Воронежской области. Юноша пришел пешком из Белгородской области, принес собой молоток. Сам он учится в школе в белгородском селе Лесное Уколово. Это находится в нескольких километрах от Шубного.
Перед тем, как заявиться в учреждение, он опубликовал на странице школы в соцсетях жуткий пост.
«Вам не жить, я уже близко», — написал ребенок.
Директор школы в беседе с 360.ru заявил, что нападение быстро предотвратили. Делом занялись правоохранители, начались следственные действия. В результате происшествия никто не пострадал.
«Все хорошо. Никто не пострадал. Вообще», — сказал он.
По его словам, нападавший был бывшим учеником Шубинской СОШ.